17.11.2025 06:31:29
Uma Exports stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Uma Exports hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz wurden 4,05 Milliarden INR gegenüber 3,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
