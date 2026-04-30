UMB Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UMB Financial präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,35 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 909,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at