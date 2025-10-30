UMB Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UMB Financial präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UMB Financial ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat UMB Financial 1,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 715,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at