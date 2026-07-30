UMB Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UMB Financial hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UMB Financial ein EPS von 2,82 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UMB Financial einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at