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29.10.2026 06:31:29
UMB Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
UMB Financial präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,56 USD, nach 2,36 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,13 Milliarden USD – ein Plus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UMB Financial 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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