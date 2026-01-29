29.01.2026 06:31:29

UMB Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UMB Financial hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat UMB Financial im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UMB Financial 720,2 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,29 USD. Im Vorjahr hatte UMB Financial 8,99 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,14 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte UMB Financial einen Umsatz von 2,80 Milliarden USD eingefahren.

