Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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24.07.2026 14:12:50

Umbau bei Bank of America - was sich für die Schweiz ändert

Bank of America stärkt ihre Führungsstruktur im Equity Capital Markets-Geschäft in Europa. Markus Meier übernimmt zusätzlich zur Verantwortung für Deutschland und Österreich neu auch die Schweiz. Thore Zimmerman wird zum Head of EMEA Equity Linked ernannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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