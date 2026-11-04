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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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04.11.2026 16:04:38

Umbau im Aufsichtsrat von Healthineers - Siemens-Manager gehen

ERLANGEN (dpa-AFX) - Beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kommt es zu einem größeren Stühlerücken im Aufsichtsrat. So werden die beiden Siemens-Manager Roland Busch sowie Veronika Bienert aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Siemens hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Während das Mandat von Finanzvorständin Bienert zur Hauptversammlung 2027 auslaufen werde, lege Konzernchef Busch wie bereits bekannt sein Amt vorzeitig nieder.

Siemens hatte angekündigt, sich sukzessive von seiner Mehrheitsbeteiligung an Healthineers trennen zu wollen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers mittels einer Abspaltung abgegeben werden.

Die Mandate von Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich sollen ebenfalls zur Hauptversammlung auslaufen. Neu in den Aufsichtsrat einziehen sollen Melanie Kreis, Finanzchefin der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)), Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Jonathan Lewin, M.D., Department of Radiology and Imaging Sciences der Emory University School of Medicine, und Pascale Witz, Aufsichtsratsmitglied mehrerer Unternehmen der Gesundheitsbranche, darunter Fresenius Medical Care (Fresenius Medical Care (FMC) St).

Ziel der Umbesetzung sei es, die klinische und finanzielle Expertise des Gremiums weiter zu stärken und zugleich der künftigen, größeren Eigenständigkeit von Siemens Healthineers Rechnung zu tragen, erklärte das Unternehmen. Zur Wiederwahl vorgeschlagen werden der frühere Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas, der dem Gremium vorsitzt, und Siemens-Vorstandsmitglied Peter Körte. Körte wäre damit der einzig verbleibende noch aktive Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Damit soll Stabilität und Kontinuität gewährleistet werden./nas/jha/

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