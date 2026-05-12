Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
12.05.2026 10:33:14
Umbau verschlingt Millionen: Carl Zeiss Meditec will bis zu 1000 Stellen streichen
Für Carl Zeiss Meditec läuft es nicht. Der Umsatz sinkt um 5,7 Prozent, vor allem die Geschäftsbereiche Augenheilkunde und Mikrochirurgie schwächeln. Nun soll gespart werden - mit Produktionsverlagerung und Lieferkettenoptimierung. Und gut jede sechste Stelle soll ebenfalls wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
14.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
14.05.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
14.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.05.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 28 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|24,20
|-0,82%
|Carl Zeiss Meditec AG
|24,72
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street geht es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.