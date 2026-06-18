Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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18.06.2026 15:33:52
Umbau zeigt erste Wirkung: 28.000 VW-Mitarbeiter stimmen freiwilligem Konzernaustritt zu
Ein schwächelndes China-Geschäft und US-Zölle belasten Deutschlands größten Autobauer massiv. Auf der Hauptversammlung verteidigt VW-Chef Oliver Blume den radikalen Sparkurs, der erste Erfolge zeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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