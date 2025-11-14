UMC Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UMC Electronics hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

UMC Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -36,990 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,50 Prozent zurück. Hier wurden 27,20 Milliarden JPY gegenüber 32,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at