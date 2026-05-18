18.05.2026 06:31:29

UMC Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UMC Electronics hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 16,25 JPY gegenüber -102,980 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UMC Electronics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 32,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -90,490 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat UMC Electronics im vergangenen Geschäftsjahr 112,73 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UMC Electronics 131,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen