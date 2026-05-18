UMC Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UMC Electronics hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 16,25 JPY gegenüber -102,980 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UMC Electronics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 32,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -90,490 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat UMC Electronics im vergangenen Geschäftsjahr 112,73 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UMC Electronics 131,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at