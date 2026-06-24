UMC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

UMC hat am 22.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at