UMENOHANA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UMENOHANA hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte UMENOHANA -51,130 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat UMENOHANA im vergangenen Quartal 7,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UMENOHANA 7,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 26,73 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -43,590 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 29,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte UMENOHANA einen Umsatz von 29,44 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at