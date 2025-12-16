|
UMENOHANA präsentierte Quartalsergebnisse
UMENOHANA hat am 15.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 9,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UMENOHANA ein Ergebnis je Aktie von -24,620 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 7,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,97 Milliarden JPY umgesetzt.
