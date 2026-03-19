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19.03.2026 06:31:28
UMENOHANA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
UMENOHANA lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 41,54 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,59 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 8,44 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,41 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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