UMENOHANA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UMENOHANA präsentierte in der am 14.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,76 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -49,560 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 117,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -55,010 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,46 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 29,82 Milliarden JPY ausgewiesen.

