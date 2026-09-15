UMENOHANA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UMENOHANA hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,68 JPY gegenüber -13,510 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,26 Prozent zurück. Hier wurden 7,01 Milliarden JPY gegenüber 7,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at