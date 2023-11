Umfrage - 41 Prozent votieren für Neuwahlen

Berlin (Reuters) - 41 Prozent der Bundesbürger sprechen sich laut ARD-Deutschlandtrend für Neuwahlen aus.

Nur 32 Prozent sind in der Umfrage von Infratest Dimap der Meinung, dass die Ampel-Koalition bis zur nächsten regulären Bundestagswahl 2025 weiter regieren sollte. Einen Wechsel zu einer Großen Koalition befürworten aber nur 16 Prozent. Bei den Anhängern der SPD (62 Prozent) und der Grünen (80 Prozent) spricht sich eine Mehrheit für die Fortsetzung der Koalition aus. Bei der FDP sieht dies anders aus: 47 Prozent sprechen sich für die Ampel-Koalition aus, 39 Prozent wären für ein vorzeitiges Ende.

Die Union liegt in der Umfrage in der Wählergunst weiter bei 30 Prozent. Die AfD liegt bei 21 Prozent (minus eins) weiter an zweiter Stelle. Die SPD (minus ein Prozentpunkt) liegt dahinter nun gleichauf mit den Grünen (plus eins) bei 15 Prozent. Die FDP kommt auf fünf Prozent (plus eins). 56 Prozent der Befragten halten die Maßnahmen für den Kampf gegen Antisemitismus für nicht ausreichend.

