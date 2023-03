Umfrage - CDU liegt in Hessen deutlich vor Grünen und SPD

Berlin (Reuters) - Rund sechs Monate vor der Landtagswahl in Hessen liegt die CDU in der Wählergunst laut einer neuen Umfrage deutlich vor den Grünen und der SPD.

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap für den Hessischen Rundfunk kommt die CDU auf 32 Prozent und damit auf fünf Prozentpunkte mehr als in der Umfrage vom Oktober 2022. Die Grünen folgen auf Platz zwei mit unverändert 22 Prozent und liegen besser als die Bundes-Grünen. Die SPD verliert zwei Prozentpunkte und kommt nur noch auf 20 Prozent. Die AfD liegt bei elf Prozent (minus eins), die FDP muss mit einem Wert von fünf Prozent (minus eins) auch in Hessen um ihren Einzug ins Landesparlament bangen. Die Linkspartei kommt auf drei Prozent. In Hessen regiert derzeit ein schwarz-grünes Bündnis, mit dem sich 52 Prozent der Befragten zufrieden zeigen.

Die Stärke der Parteien spiegelt auch die Sympathien für die Spitzenkandidaten wider: Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU liegt bei der Frage nach der Präferenz bei einer Direktwahl mit 32 Prozent vorn. Der grüne Vize-Ministerpräsident Al-Wazir kommt auf 23 Prozent. Die SPD-Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, wollen dagegen nur 17 Prozent als Regierungschefin. Laut infratest-dimap liegt Faeser bei den Sympathiewerten auch bei den SPD-Anhängern hinten: Rhein erhält von ihnen 71 Prozent, Al-Wazir 67 Prozent und Faeser nur 44 Prozent.

Am 8. Oktober finden in Hessen wie auch in Bayern Landtagswahlen statt. Zuvor wird am 14. Mai in Bremen gewählt.

