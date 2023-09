Umfrage - Mehr als ein Drittel der Sachsen würden AfD wählen

Berlin (Reuters) - Ein Jahr vor der Wahl in Sachsen ist die AfD einer Umfrage zufolge eindeutig die stärkste Kraft in dem Bundesland.

Sie würde 35 Prozent der Stimmen erhalten, berichteten die Zeitungen "Freie Presse", "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsischer Zeitung" am Donnerstag unter Berufung auf eine Studie des Instituts Insa. Die CDU folgt mit 29 Prozent. Neun Prozent würden die Linken wählen, sieben Prozent die SPD, sechs Prozent die Grünen und fünf Prozent die FDP. Befragt wurden Mitte August 1500 Wahlberechtigte. Bei der Landtagswahl 2019 hatte die CDU noch 32,1 Prozent der Stimmen erhalten und die AfD 27,5 Prozent. In Sachsen wird am 1. September 2024 gewählt.

