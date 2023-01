Umfrage - Stimmung in deutscher Digitalbranche hellt sich auf

Frankfurt (Reuters) - Die Chefs der deutschen Digitalfirmen lassen sich von der schwächelnden Gesamtkonjunktur nicht beirren.

Der Index für die Stimmung im Sektor setzte seine Erholung im Januar fort und stieg auf 18,5 Punkte von 16,6 Zählern im Vormonat, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Branchenverbands Bitkom und des Ifo-Instituts ergab. Inzwischen beurteilten Manager auch die Aussichten erstmals seit einem guten halben Jahr wieder optimistisch. Dieses Teil-Barometer stieg auf plus zwei von minus 0,6 Punkte. "Die Zeichen in der Digitalbranche stehen wieder auf Wachstum" sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. "Das ist eine gute Nachricht für den Standort Deutschland insgesamt, denn mit 1,35 Millionen Beschäftigten sind die IT- und Telekommunikationsunternehmen ein bedeutender Arbeitgeber."

