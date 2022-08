Umfrage - Truss klare Favoritin im Rennen um Johnson-Nachfolge

London (Reuters) - Außenministerin Liz Truss ist einer Umfrage zufolge im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson mit deutlichem Abstand Favoritin.

Unter den Mitgliedern der Konservativen Partei führt Truss mit 34 Prozentpunkten vor ihrem Konkurrenten, dem ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichen YouGov-Umfrage für die Zeitung "The Times" hervor. 60 Prozent der Befragten unterstützten Truss, 26 Prozent würden Sunak als Premierminister wählen und 14 Prozent seien unentschlossen.

Die beiden Spitzenpolitiker hatten sich in den vergangenen Wochen gegen eine Reihe anderer Bewerber um Johnsons Nachfolge durchgesetzt. Wer von ihnen den Parteivorsitz und damit die daran geknüpfte Regierungsführung übernimmt, entscheiden in den kommenden Wochen die Mitglieder der Konservativen Partei, bei denen dieser Tage die Wahlzettel eintreffen. Das Ergebnis soll am 5. September veröffentlicht werden. Johnson hatte seinen Rückzug am 7. Juli auf Druck der Partei nach einer Serie von Skandalen und Kabinettsrücktritten angekündigt.