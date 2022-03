Umfrage - Umsätze im Einzelhandel trotz Corona-Lockerungen weiter mau

Berlin (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel sieht trotz Corona-Lockerungen kein Licht am Ende des Tunnels.

In der vergangenen Woche hätten die Umsätze in klassischen Geschäften außerhalb des Lebensmittelbereichs im Schnitt ein Fünftel unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019 gelegen, teilte der Branchenverband HDE am Freitag unter Verweis auf eine Umfrage unter 820 Händlern mit. "Viele Handelsunternehmen sind noch weit von ihren normalen Umsätzen entfernt", sagte HDE-Lobbyist Stefan Genth.

Besonders stark sind Läden in Innenstadtlagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Kundenfrequenzen erreichen hier laut HDE im Schnitt nur 70 Prozent des früheren Niveaus. Vor allem klassische Schuh- und Bekleidungsgeschäfte laufen schlecht. Experten zufolge sind hier viele Umsätze in der Pandemie zu Online-Händlern abgewandert.

Der HDE forderte ein Sonderprogramm für Innenstädte von mindestens 500 Millionen Euro per annum - mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Außerdem müssten Sonderabschreibungen eingeführt werden für Investitionen in Innenstädten.