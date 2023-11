Umfrage - US-Wirtschaft behält Wachstumstempo im November bei

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im November stabilisiert.

Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister stagnierte auf dem Vormonatswert von 50,7 Punkten, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Im Dienstleistungssektor legte das Wachstum leicht zu. Im verarbeitenden Gewerbe fiel der Wert hingegen leicht unter die Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Experten rechnen damit, dass die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve zu Jahresende Wirkung zeigt und für eine Abkühlung der Wirtschaft sorgt. Ziel der Fed ist es, die Inflation mit hohen Zinsen wieder in den Griff zu bekommen. Sie hielt den geldpolitischen Schlüsselsatz jüngst in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent und die Tür für eine Erhöhung offen.

Die Notenbank will das gesamte Konjunkturbild berücksichtigen und anhand der Daten entscheiden, wie es mit den Leitzinsen weitergeht. Die US-Wirtschaft hatte ihr Wachstum im Sommerquartal trotz der stark gestiegenen Zinsen mehr als verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent zu. Für die am kommenden Mittwoch anstehende zweite Schätzung zum BIP im dritten Quartal veranschlagen Experten das Wachstum mit 5,0 Prozent sogar noch etwas höher. Für das Schlussquartal erwarten viele Fachleute dann eine Abkühlung auf unter 2,0 Prozent. Angesichts der brummenden Wirtschaft stellte sich kürzlich für einige Währungshüter die Frage, ob die Geldpolitik restriktiv genug sei.

Der Inflationsdruck in den USA hatte im Oktober allerdings spürbar nachgelassen und so Zinserhöhungsängste an den Finanzmärkten verscheucht. An den Terminmärkten wird nun damit gerechnet, dass es nicht mehr zu weiteren Zinsanhebungen kommt und nächstes Jahr Senkungen anstehen. Die Inflationsrate fiel im Oktober auf 3,2 Prozent, nach 3,7 Prozent im September.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Nette Nöstlinger, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)