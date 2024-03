Umfrage - US-Wirtschaft drosselt im März ihr Wachstumstempo leicht

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im März leicht verringert.

Der Einkaufsmanagerindex ging um 0,3 Punkte auf 52,2 Zähler zurück, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Donnerstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Die Wachstumsschwelle liegt bei 50 Punkten. Im Dienstleistungssektor verlangsamte sich das Expansionstempo, während es in der Industrie leicht anzog.

Die straffe Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve im Kampf gegen die Inflation dämpft die Wirtschaft tendenziell. Dennoch ist sie im Januar und Februar moderat gewachsen, wie die Fed in ihrem jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" miteilte. Die Fed strebt eine weiche Landung an - also eine Abkühlung der Konjunktur ohne Verwerfungen. Laut Fed-Chef Jerome Powell ist die Zentralbank auf einem "gutem Weg", dieses Ziel zu erreichen.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Rene Wagner.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)