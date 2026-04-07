Energie Holdings Aktie

Energie Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064

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07.04.2026 08:38:00

Umfrage: Bevölkerung findet Energie-Importabhängigkeit bedrohlich

Eine Umfrage des BSW-Solar kommt zu dem Ergebnis, dass 78 Prozent der Befragten die Energie-Importabhängigkeit bedrohlich finden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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