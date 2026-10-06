KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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06.10.2026 12:39:00

Umfrage: KI auf dem Amt? Ja, bitte!

Ein Handabdruck tippt auf ein digitales Icon mit Dokumenten in einem Hexagon-Netzwerk.

Eine Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass Behörden KI bei der Bearbeitung von Anträgen einsetzen. Und mehr Digitalisierungstempo ist auch gewünscht.

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