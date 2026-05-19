KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.05.2026 15:42:00
Umfrage: Nur wenige Privatnutzer zahlen für KI
Laut einer Umfrage zahlt nur ein kleiner Teil der Privatnutzer für KI-Dienste, fast die Hälfte lehnt das ab. Die Zahlungsbereitschaft wächst nur langsam.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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