Umfrage: 59 Prozent befürworten Kapitalmarktrente

BERLIN (dpa-AFX) - Den Plänen der rot-schwarzen Koalition zur sogenannten Kapitalmarktrente stehen einer Umfrage zufolge viele Menschen in Deutschland aufgeschlossen gegenüber. 59 Prozent der Befragten sehen es positiv, dass künftig zwei Prozentpunkte des Rentenbeitrags am Kapitalmarkt angelegt werden sollen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts Civey im Auftrag von "web.de." 18 Prozent der Befragten sind unentschieden und 23 Prozent sehen es eher oder sehr negativ. Befragt wurden 5.000 Menschen vom 23. bis 25. Juni.

Die Zustimmung überwiegt in allen Altersgruppen, am höchsten ist sie aber bei den über 65-Jährigen (67 Prozent). Bei Menschen von 30 bis 39 ist sie am niedrigsten: Hier begrüßen nur 50 Prozent die Pläne. Generell zeigen sich die befragten Männer (64 Prozent Zustimmung) etwas aktienfreudiger als die Frauen (52 Prozent Zustimmung).

Besonders gut kommen die Pläne bei Anhängern von Union, SPD, FDP und Grünen an. Hier liegt die Zustimmung jeweils zwischen 75 und 77 Prozent. Bei Wählerinnen und Wählern von AfD, Linke und BSW finden nur 28 Prozent (BSW), 35 Prozent (Linke) beziehungsweise 44 Prozent (AfD) die Pläne gut./rew/DP/nas