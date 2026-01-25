|
25.01.2026 10:21:38
Umfrage: 61 Prozent sehen Trump als Bedrohung für Deutschland
BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Bundesbürger sieht in US-Präsident Donald Trump laut einer Insa-Umfrage eine Bedrohung für Deutschland. In einer repräsentativen Befragung für die "Bild am Sonntag" unter rund 1.000 Menschen gaben 61 Prozent eine entsprechende Antwort. 24 Prozent sehen Trump hingegen als Verbündeten. 15 Prozent machten keine Angaben.
Die kritische Sicht auf Trump spiegelt sich in dem mehrheitlichen Wunsch nach einem härteren Kurs der Bundesregierung gegenüber Trump wider. Für mehr Härte sprechen sich 52 Prozent der Befragten aus. Mehr Kooperation halten hingegen 31 Prozent der Bürger für den richtigen Weg. 17 Prozent machten keine Angaben. Die Befragung lief vom 22. bis zum 23. Januar./bg/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.