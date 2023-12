Umfrage: 75 Prozent halten Haushaltskrise für Blamage für Regierung

BERLIN (dpa-AFX) - Drei Viertel der Bürger halten die aktuelle Haushaltskrise laut einer Umfrage für eine Blamage für die Bundesregierung. Auf die Frage, ob man Verständnis für die ausgebliebene Einigung der Ampelkoalition beim Bundeshaushalt 2024 habe, entschieden sich 75 Prozent für die Antwort "nein, das ist eher eine Blamage für die Regierung". Nur 22 Prozent zeigten sich verständnisvoll.

Im Rahmen der am Dienstag veröffentlichten Umfrage für das RTL/ntv-Trendbarometer hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa zur Haushaltskrise am 8. und 11. Dezember 1003 Personen befragt.

Bei der Wählergunst zeigte sich in der Umfrage wenig Bewegung in Vergleich zu den Vorwochen. CDU und CSU kommen bei der Sonntagsfrage auf 31 Prozent - ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Nach wie vor auf Platz zwei liegt die AfD, der demnach gleichbleibend 22 Prozent der Befragten bei einer Bundestagswahl ihre Stimme geben würden. Auch bei SPD (14 Prozent), FDP (5 Prozent) und Linke (4 Prozent) gab es keine Veränderungen. Die Grünen würden nur noch 13 Prozent wählen (-1 Prozentpunkt). Das Umfrageinstitut befragte vom 5. bis 11. Dezember 2501 Menschen zu ihren Parteipräferenzen.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./jbl/DP/ngu