22.10.2026 18:29:38

Umfrage: Abstand zwischen AfD und Union schmilzt leicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD ist nach einer aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach weiterhin stärkste Kraft, die Union kann den Abstand aber leicht verkürzen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut der Befragung für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 27 Prozent der AfD ihre Stimme geben, ein Prozentpunkt weniger als im September. Die Union liegt unverändert bei 23 Prozent und damit höher als bei anderen Umfrageinstituten. Der Abstand zwischen AfD und Union ist dadurch deutlich kleiner als bei anderen Instituten.

Die SPD kann einen Punkt zulegen und liegt gleichauf mit den Grünen, die unverändert bei 14 Prozent stehen. Die Linke steigert sich um einen Punkt auf 11 Prozent. Die FDP würde mit 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verfehlen, nachdem sie im September noch bei 5 Prozent gelegen hatte.

Für die Umfrage wurden von 2. bis 16. Oktober 1.048 Personen befragt. Die Fehlerspanne beträgt entsprechend der Stichprobengröße bei einem Anteilswert von 30 Prozent rund drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent rund zwei Prozentpunkte.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./shy/DP/mis

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