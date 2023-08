Umfrage: AfD bei 21 Prozent - minus ein Punkt

BERLIN (dpa-AFX) - Erstmals seit vier Monaten hat die AfD in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa an Zuspruch verloren. Die Partei kommt im "Sonntagstrend" des Instituts im Auftrag der "Bild am Sonntag" auf 21 Prozent - einen Punkt weniger als in der Vorwoche. Dies ist den Angaben zufolge der erste Rückgang für die AfD in der wöchentlichen Umfrage seit dem 25. März.

Die Union gewinnt hingegen einen Punkt hinzu und liegt bei 27 Prozent. Die SPD steigert sich ebenfalls um einen Punkt auf 19 Prozent. Die Grünen bleiben bei 14 Prozent, die FDP bei 7 Prozent und die Linke bei 5 Prozent.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. So erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut Insa gibt für seine jüngste Umfrage eine statistische Fehlertoleranz von 2,9 Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./kli/DP/stw