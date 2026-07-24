Umfrage: AfD in Sachsen-Anhalt weiter deutlich vorne

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Rund sechs Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD einer Umfrage zufolge weiter deutlich vorn. Die Partei von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund kommt in der repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von "Focus Online" auf 41 Prozent. Auf Platz zwei liegt die CDU mit 24 Prozent, gefolgt von der Linken mit 14 Prozent.

Knapp werden könnte es für die SPD, die laut Umfrage auf 5 Prozent kommt. Grüne, FDP sowie das BSW liegen demnach mit 4 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. Sonstige Parteien vereinen zusammen 4 Prozent auf sich.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP hätte nach diesen Zahlen keine Mehrheit mehr. Zuletzt hatten die unklaren Mehrheitsverhältnisse die Diskussion über die Brandmauer angeheizt.

Unsicherheiten durch geringere Parteibindung

Für die aktuelle Insa-Umfrage wurden 1.000 Menschen in Sachsen-Anhalt zwischen dem 14. Juli und dem 21. Juli befragt.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./sak/DP/zb