Umfrage: Bürger sahen 2023 etwas positiver als 2022

KÖLN (dpa-AFX) - Das Jahr 2023 haben die Menschen in Deutschland laut einer Umfrage im Rückblick etwas besser in Erinnerung als 2022. Ein "eher gutes Jahr" für sie persönlich sah mit 41 Prozent eine klare Mehrheit der Befragten, zuvor hatte noch eine deutliche Mehrheit von 39 Prozent ein "eher schlechtes Jahr" erlebt, teilte das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Montag mit.

Insgesamt waren die Unterschiede allerdings nicht sehr ausgeprägt: Als ein "sehr schlechtes Jahr" empfanden 12 Prozent 2023, das Vorjahr schätzten 16 Prozent so ein. Nur eine kleine Minderheit sprach von einem "sehr guten Jahr": Erst 5 Prozent (2022) und nun 7 Prozent (2023). 9 und 8 Prozent wussten jeweils nicht, wie sie auf die Frage antworten sollten.

Auffällig ist, dass AfD-Anhänger im Vergleich zu den Sympathisanten der anderen Parteien mit Blick auf 2023 besonders negativ eingestellt sind - 24 Prozent von ihnen geben ein "sehr schlechtes Jahr" zu Protokoll./mi/DP/zb