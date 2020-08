Umfrage: Deutsche Unternehmen in China sehen Lichtblick

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Unternehmen in China sind vorsichtig optimistisch. Ihre Produktionsfähigkeit sei bereits seit Monaten zu fast 100 Prozent wiederhergestellt, sagte der Geschäftsführer der Außenhandelskammer in Peking, Jens Hildebrandt, in einem Online-Pressegespräch des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Eine Umfrage unter 5000 deutschen Unternehmen im Juli zeige, "dass aber die fehlende Nachfrage weiterhin ein großer Kopfschmerz ist". 50 Prozent der Unternehmen glaube weiterhin, dass diese sich trotz der wirtschaftlichen Stabilierung in dem Land erst im Jahr 2021 normalisieren werde.

Insbesondere in der Automobilindustrie seien die Zahlen im April, Mai, Juni und Juli überraschend gut ausgefallen, so Hildebrandt. Sehr stark seien auch die Infrastruktur-Investitionen gewesen, während der Einzelhandel weiter schwächele. Auch der Protektionismus und das Thema Decoupling bereiteten den Unternehmen demnach Sorgen. Ein großes Hemmnis ist nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China. "Wir sehen nicht, dass sich die deutsche Wirtschaft vom chinesischen Markt verabschiedet, das wäre auch Suizid", sagte Hildebrandt. "Von daher sehen wir diese Lokalisierungstendenzen und ein Risikomanagement, das sich Richtung Südostasien ausbreitet."

Für die deutsche Wirtschaft seien die USA und China allerdings gleich wichtig. Für die Vereinigten Staaten rechnet der DIHK fürs Gesamtjahr mit einer Exportschrumpfung von 20 Prozent, erklärte Außenhandelschef Volker Treier Juni.

