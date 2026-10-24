Umfrage: Große Mehrheit für weltweit gültige KI-Regeln

BERLIN (dpa-AFX) - Eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland - fast 90 Prozent - ist der Meinung, dass weltweit gültige Regeln für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) sehr wichtig oder wichtig sind. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Zeitschrift "Internationale Politik" fanden 70 Prozent der Befragten, derartige KI-Regeln seien "sehr wichtig". "Wichtig" fanden dies 19 von 100 Befragten. Nur 9 Prozent hielten solche Regeln für nicht wichtig oder gar nicht wichtig.

Forsa hatte am 9. und 12. Oktober 1.000 Menschen befragt, laut der Zeitschrift ist die Umfrage repräsentativ.

Unter den 18- bis 29-Jährigen halten demnach 47 Prozent weltweite KI-Regeln für sehr wichtig, 38 Prozent halten sie für wichtig. Bei den 30- bis 44-Jährigen liegt der Wert "sehr wichtig" bei 70 Prozent, bei den 45- bis 59-Jährigen bei 79 Prozent und bei denjenigen, die 60 Jahre und älter sind, bei 77 Prozent. Befragte mit Abitur neigen stärker zu der Ansicht, dass weltweit gültige KI-Regeln sehr wichtig sind (79 Prozent) als solche mit Mittlerer Reife (66 Prozent) und Hauptschulabschluss (61 Prozent).

Ost und West ähnlicher Ansicht - Unterschiede bei Parteienpräferenz

Die Ansicht, eine weltweite Regulierung von KI sei sehr wichtig oder wichtig, ist im Osten wie im Westen Deutschlands etwa gleich stark ausgeprägt. Mit 68 Prozent halten Männer weltweite Regeln etwas weniger häufig für sehr wichtig als Frauen (72 Prozent).

Beim Blick auf die parteipolitischen Präferenzen der Befragten finden 49 Prozent der AfD-Wählerinnen und -Wähler weltweit gültige Regeln für Künstliche Intelligenz sehr wichtig und 22 Prozent wichtig, 26 Prozent halten sie für weniger oder gar nicht wichtig. Bei Anhängern der anderen Parteien liegt dieser Wert - weniger wichtig oder gar nicht wichtig - zwischen 1 Prozent (CDU/CSU, SPD), 2 Prozent (Grüne) und 4 Prozent (Die Linke). Bei den Grünen-Wählern halten 93 Prozent weltweite Regeln für den Einsatz von KI für sehr wichtig - das ist mit Abstand der Spitzenwert./bk/DP/zb