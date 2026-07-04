04.07.2026 10:18:38

Umfrage: Große Zustimmung für höhere Reichensteuer

BERLIN (dpa-AFX) - Die von Union und SPD geplante Erhöhung der sogenannten Reichensteuer stößt in der Bevölkerung auf breite Zustimmung. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworten insgesamt 67 Prozent die Reform, 20 Prozent lehnen sie ab.

41 Prozent der Befragten unterstützen die Pläne "voll und ganz", weitere 26 Prozent "eher". 10 Prozent lehnen die Reform "voll und ganz ab", weitere 10 Prozent "eher". 13 Prozent machten keine Angabe oder waren unentschieden. Für die repräsentative Umfrage wurden am Donnerstag und Freitag 6.200 Erwachsene in Deutschland befragt.

Die Koalition von Union und SPD hatte verkündet, den Reichensteuersatz zur Gegenfinanzierung einer Einkommensteuerreform anheben und aufsplitten zu wollen. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro soll fortan ein Steuersatz von 45 Prozent gelten, ab 280.000 Euro 47 Prozent. Derzeit liegt der Höchststeuersatz bei 45 Prozent und greift erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 277.826 Euro. Insgesamt plant die Koalition Entlastungen von rund zehn Milliarden Euro pro Jahr, die vor allem kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien mit Kindern zugutekommen sollen./mxx/DP/zb

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