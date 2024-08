Umfrage: Jeder zweite Betrieb findet zu wenige Azubis

BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Betriebe in Deutschland suchen dringend Azubis. Einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge konnte im vergangenen Jahr etwa jeder zweite Ausbildungsbetrieb nicht alle Plätze besetzen. Das ist nach DIHK-Angaben ein Negativrekord. Mehr als ein Drittel der Betriebe mit Besetzungsschwierigkeiten habe zudem angegeben, keine einzige Bewerbung erhalten zu haben - hochgerechnet den Angaben zufolge knapp 30.000 Firmen.

"Der Fachkräftemangel fängt bereits bei den Auszubildenden an", kommentierte DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Kleine Betriebe hätten mehr zu kämpfen als große. Besonders schwierig sei die Lage in der Industrie, im Gastgewerbe, im Handel, in der Verkehrsbranche und im Baugewerbe. An der Umfrage der Industrie- und Handelskammern beteiligten sich 13.077 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen./tam/DP/mis