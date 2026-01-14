Umfrage: Klare Mehrheit stellt sich hinter Grönland

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bürger stehen der aktuellen US-Außenpolitik mit Blick auf Venezuela und Grönland kritisch gegenüber und befürworten eine deutliche Haltung Deutschlands gegenüber Washington.

Zwei Drittel der Wahlberechtigten (66 Prozent) halten die US-Militäraktion mit der Festnahme des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro für nicht gerechtfertigt, wie eine YouGov-Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur ergab. 73 Prozent befürworten zudem die Positionierung Deutschlands und mehrerer großer europäischer Länder, die sich in einer gemeinsamen Stellungnahme hinter Dänemark und Grönland gestellt hatten.

Allein Dänemark und Grönland würden über Angelegenheiten entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen, hieß es der vergangenen Woche in einer auch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterschriebenen Stellungnahme. "Grönland gehört seinem Volk", heißt es in dem Papier, das unter anderem vom britischen Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterzeichnet wurde.

Die Einschätzungen, ob es zu einem militärischen Eingreifen der USA in Grönland kommen könnte oder nicht halten sich die Waage. 39 Prozent halten das für wahrscheinlich, 40 Prozent für unwahrscheinlich. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erneut mit der Annexion Grönlands gedroht und dies mit nationalen Sicherheitsinteressen begründet.

2.080 Wahlberechtigte wurden von YouGov zwischen dem 9. und 12. Januar repräsentativ befragt./jr/DP/zb