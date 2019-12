Umfrage: Klimawandel sollte für EU-Parlament oberste Priorität haben

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Kampf gegen den Klimawandel sollte für das Europaparlament nach Ansicht der Deutschen und der anderen EU-Bürger oberste Priorität haben. EU-weit ist durchschnittlich jeder Dritte (32 Prozent) dieser Ansicht, wie aus einer am Dienstag in Brüssel veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage hervorgeht. In Deutschland liegt der Wert sogar acht Prozentpunkte höher.

Der Kampf gegen soziale Ausgrenzung und Armut liegt sowohl in der gesamten EU als auch in Deutschland auf Platz zwei der Prioritätenliste (31 Prozent). Den Schutz der weltweiten Menschenrechte hält jeder zweite Europäer (48 Prozent) und Deutsche (52 Prozent) für einen Wert, den das EU-Parlament vordringlich verteidigen sollte.

Die "Fridays for Future"-Demonstrationen der vergangenen Monate haben nach Ansicht der Mehrheit der EU-Bürger einiges bewegt. Fast zwei von drei Europäern (59 Prozent) sind der Ansicht, dass die Jugendbewegung, und die mediale Berichterstattung darüber, dazu geführt haben, dass in der EU mehr politische Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen worden sind. In Deutschland liegt der Wert etwas höher.

Grundsätzlich haben die Menschen in Deutschland ein überdurchschnittlich gutes Bild von der Europäischen Union. Drei von vier Bundesbürgern (76 Prozent) halten die deutsche EU-Mitgliedschaft für eine gute Sache. Allerdings ist der seit Juni um drei Punkte zurückgegangen. EU-weit liegt die Zustimmung bei 59 Prozent./wim/DP/jha