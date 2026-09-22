Umfrage: Mehr als zwei Drittel für Spritpreisdeckel

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine klare Mehrheit der Deutschen spricht sich für einen Preisdeckel auf Kraftstoffe aus. 69 Prozent stimmten einer solchen Maßnahme in einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Magazins "Stern" und des Senders RTL zu. 26 Prozent waren dagegen.

Für die repräsentative Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa am 17. und 18. September 1.001 Deutsche. Am Abend des 18. Septembers hatten sich Bund und Länder auf einen neuen Tankrabatt und einen Spritpreisdeckel geeinigt.

Besonders hoch fiel die Zustimmung im Osten aus: Dort wünschen sich der Umfrage zufolge 81 Prozent der Befragten eine Spritpreisbremse, im Westen sind es dagegen 67 Prozent./ruc/DP/zb