Umfrage: Mehrheit der Deutschen rechnet mit Wahlsieg Macrons

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Deutschen rechnet bei der Präsidentenwahl in Frankreich mit einem Wahlsieg von Emmanuel Macron. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gehen 61 Prozent der Menschen in Deutschland davon aus, dass der amtierende Präsident bei der Stichwahl am Sonntag gewinnt. An einen Sieg seiner rechten Konkurrentin Marine Le Pen glauben 12 Prozent. 26 Prozent enthielten sich.

Die Wahl in Deutschlands Nachbarland ist richtungsweisend. Es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Aktuellen Umfragen zufolge liegt der liberale Staatschef leicht vorne. Demnach könnte er auf 55,5 bis 56,5 Prozent kommen.

Ein Sieg der 53-Jährigen Le Pen könnte Deutschland und Europa schwer treffen. Während Macron überzeugter Pro-Europäer ist und für eine Vertiefung der Union eintritt, steht Le Pen für eine nationalistische Politik und mehr Eigenständigkeit Frankreichs. Der Wahlausgang könnte auch einen Einfluss auf die Unterstützung der Ukraine gegen die Invasion Russlands haben.

Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen ist eine Neuauflage ihres Duells von 2017. Damals unterlag die Rechte Le Pen klar./stz/DP/zb