Umfrage: Mehrheit für stärkere Ukraine-Hilfe - Sorge vor Krieg bleibt

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland ist einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Menschen bereit, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland stärker zu unterstützen. In einer repräsentativen Insa-Umfrage für "Bild" sprachen sich 52 Prozent der Befragten dafür aus, dass der Westen der Ukraine stärker helfen sollte, wenn Russland nicht zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen bereit ist.

Dabei meinen 28 Prozent, dass dies gleichermaßen militärische als auch finanzielle Hilfe sein sollte. Jeweils 12 Prozent wollen nach Angaben des Blattes entweder nur mit Geld oder nur mit Waffen helfen. 35 Prozent wollen die Ukraine nicht weiter unterstützen. 13 Prozent machten keine Angaben.

Mehrheit hat Angst vor Russland-Angriff auf Nato-Staat in der EU

Die Angst vor einem noch größeren Krieg ist der Umfrage zufolge weiter groß: 54 Prozent aller Befragten machen sich laut "Bild" Sorgen, dass Russland nach der Ukraine auch einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen angreifen könnte. Das seien aber acht Prozentpunkte weniger als bei einer Umfrage im vergangenen September. Keine Sorgen machten sich 34 Prozent (plus 6). 12 Prozent machten keine Angabe.

Es wurden am 5. und 6. Februar dieses Jahres 1.002 Menschen befragt./sl/DP/mis