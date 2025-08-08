08.08.2025 06:29:38

Umfrage: Mehrheit gegen häufigere Ladenöffnungen am Sonntag

BERLIN/HEILBRONN (dpa-AFX) - Gut jede und jeder Dritte in Deutschland fände es laut einer Umfrage gut, wenn Geschäfte sonntags grundsätzlich häufiger öffnen würden. 34 Prozent beantworteten diese Frage bei einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur mit Ja. 59 Prozent antworteten mit Nein. Der Rest zeigte sich unentschlossen oder machte keine Angabe.

Gefragt nach den Beweggründen gaben zwei Drittel der Befürworter an, beim Einkaufen flexibler und spontaner sein zu wollen. 42 Prozent haben den Antworten zufolge unter der Woche zu wenig Zeit zum Einkaufen. Und mehr als ein Drittel (37 Prozent) geht gerne schlicht zum Zeitvertreib bummeln. Das Umfrageinstitut hatte vom 23. bis 25. Juli 2006 Personen repräsentativ befragt.

Drei von vier Unterstützern von mehr verkaufsoffenen Sonntagen geht es laut der Erhebung in erster Linie um Lebensmittel und Getränke. Kleidung und Schuhe stünden bei 59 Prozent auf den Einkaufszetteln, Drogerieartikel bei 43 Prozent, gefolgt von Elektronik und Technik (33 Prozent).

Digitale Minimärkte als Kompromisslösung?

Viele würden je nach Bedarf überall einkaufen gehen. Vor allem die klassischen Geschäfte in der Innenstadt und in Einkaufszentren liegen hier im Fokus. In sogenannten Smart Stores - automatisierten Minimärkten ohne Personal - würden 12 Prozent den Angaben nach sonntags bevorzugt einkaufen wollen.

Aus Sicht von Prof. Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn sind diese ein guter Kompromiss. Auf der einen Seite könne die im Grundgesetz verankerte Sonntagsruhe gewahrt werden. Auf der anderen hätten Menschen die Möglichkeit auch sonntags einzukaufen - was die Nahversorgung gerade im ländlichen Raum aufwerte.

Was gegen mehr verkaufsoffene Sonntage spricht

Vor allem Kirchen und Gewerkschaften kritisieren Sonntagsöffnungen, auch die digitalen Minimärkte. Dass der Sonntag ein Ruhetag bleiben sollte, gaben 70 Prozent jener Befragten an, die sich gegen häufigere verkaufsoffene Sonntage ausgesprochen haben. Ähnlich viele nannten den Schutz der Beschäftigten im Handel (68 Prozent). Noch mehr Zustimmung (75 Prozent) fand das Argument, es gebe an anderen Tagen genügend Einkaufsmöglichkeiten.

Mehr als die Hälfte aller Befragten (54 Prozent) ist den Angaben zufolge auch der Auffassung, dass (mehr) verkaufsoffene Sonntage dem Einzelhandel nicht wirtschaftlich helfen würden. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) sieht das anders.

Immerhin ein Viertel der Befürworter geht davon aus, sonntags eher mehr Geld als an Werktagen auszugeben. Die große Mehrheit (59 Prozent) sieht demnach keine Unterschiede. Nur 4 Prozent würden sonntags eher weniger ausgeben./kre/jwe/cr/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Vage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX schließt deutlich stärker -- DAX setzt sich über 24.000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinig -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legte ebenfalls deutlich zu. Die US-Indizes schlossen am Donnerstag uneinheitlich. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag freundliche Tendenzen auszumachen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen