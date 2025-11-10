Umfrage: Nur 18 Prozent wollen Merz als Kanzlerkandidaten

BERLIN (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage würden nur 18 Prozent der Menschen in Deutschland eine erneute Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz (CDU) begrüßen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Aufrtrag von RTL/ntv, die den Angaben zufolge repräsentativ ist.

Demnach würden 73 Prozent der Befragten eine erneute Kandidatur von Merz bei der nächsten regulären Bundestagswahl 2029 nicht begrüßen. Auch bei Anhängerinnen und Anhängern von CDU und CSU lehnen 41 Prozent eine solche Kandidatur ab - 47 Prozent sprechen sich dafür aus.

Mit Blick auf den Geburtstag des Bundeskanzlers - Merz wird am Dienstag 70 Jahre alt - sind 52 Prozent der Befragten der Meinung, dass es besser wäre, wenn der Bundeskanzler jünger wäre.

Für die Umfrage befragte forsa am 6. und 7. November 1.002 Menschen./gut/DP/nas