Umfrage: Nur wenige trauen Bundeswehr Verteidigung Deutschlands zu

BERLIN (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage haben viele Menschen Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. In einer Befragung des Instituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" schlossen sich nur 17 Prozent der Befragten eher oder komplett der Aussage an, daran zu glauben, dass die Bundeswehr Deutschland im Angriffsfall ausreichend verteidigen könnte. 72 Prozent gingen demnach eher oder gar nicht davon aus.

Zumindest ein möglicher russischer Angriff auf Deutschland besorgt der Umfrage zufolge weniger Menschen. Noch 38 Prozent der Befragten machen sich demnach Sorgen darüber, jeder Zweite (50 Prozent) hingegen nicht. Einer Insa-Umfrage von September 2025 zufolge hatte sich damals noch eine Mehrheit der Befragten (52 Prozent) über einen Angriff Russlands besorgt gezeigt.

Sorgen über Cyberangriff oder Desinformation

Deutlich größer ist die Angst, wenn es um mögliche Angriffe im digitalen Raum geht. Zwei Drittel der Befragten stimmten der Umfrage zufolge zu, sich Sorgen darüber zu machen, dass Cyberangriffe, Sabotageakte oder gezielte Desinformation das Leben in Deutschland beeinträchtigen könnten. Knapp über ein Fünftel (22 Prozent) zeigte sich über solche möglichen Gefahren dagegen eher nicht oder gar nicht besorgt.

Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa nach eigenen Angaben 1.005 Personen im Zeitraum vom 21. Mai bis zum 22. Mai 2026./nkl/DP/zb