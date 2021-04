Umfrage: Quantencomputer bieten entscheidenden Wettbewerbsvorteil

BERLIN (Dow Jones)--Quantencomputer stellen für mehr als die Hälfte der Unternehmen einen entscheidenden Faktor für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands dar. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Dabei erwartet jedes dritte Unternehmen eine eher große Bedeutung und jedes fünfte eine sehr große Bedeutung. Den Quantencomputern wird in der Umfrage umso mehr Bedeutung zugemessen, je größer das Unternehmen ist.

"Wer Quantentechnologien beherrschen und anwenden kann, wird sich maßgebliche Wettbewerbsvorteile sichern. Quantencomputer können Probleme lösen, an denen Superrechner scheitern, etwa die Berechnung komplexer Liefer- und Produktionsketten, die Simulation der Wirksamkeit von Medikamenten im Körper oder die Analyse und Prognose von Entwicklungen an den Finanzmärkten", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

Bitkom begrüßte die Pläne der Bundesregierung, in den kommenden Jahren 2 Milliarden Euro in die Förderung der Erforschung und Anwendung von Quantentechnologien zu investieren. "Die Förderung ist gut bemessen, um den deutschen Standort im globalen Wettbewerb um Quantencomputer maßgeblich voranzubringen. Die 2 Milliarden Euro sind ein guter erster Ansatz, um Schwung zu holen und mit unserer Industrie zu den globalen Vorreitern aufzuschließen", so Berg.

Nun komme es darauf an, die Förderung so praxisnah wie möglich umzusetzen. Dabei dürften nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, auf der einen Seite exzellent sein zu wollen in der Hochschulforschung, aber auf der anderen Seite die Industrie von der wissenschaftlichen Entwicklung weitgehend abzukoppeln, warnte Bitkom. "Wissenschaft und Wirtschaft müssen gleichberechtigt an der Erforschung dieser Zukunftstechnologie teilhaben und gemeinsam auf den größtmöglichen Erfolg hinarbeiten", sagte Berg.

In der repräsentativen Umfrage wurden mehr als 600 Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten befragt.

