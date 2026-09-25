PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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25.09.2026 12:25:38
Umfrage: Ratenzahlung bei großen Bestellungen wird beliebter
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Ratenzahlung in Onlineshops ist laut einer Umfrage in Deutschland beliebter geworden. Onlineeinkäufe im Wert von 1.000 Euro bezahlen 15 Prozent der deutschen Bevölkerung bevorzugt in Raten, wie aus einer Befragung des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Vor knapp zwei Jahren seien es nur neun Prozent gewesen.
Die Beliebtheit unterscheidet sich deutlich nach Einkommen: Von den Befragten mit einem Nettoeinkommen unter 2.000 Euro würden sich 23 Prozent für die Ratenzahlung entscheiden. Unter den Menschen mit einem Einkommen von mindestens 4.000 Euro nach Steuern und Abgaben würden dagegen nur sieben Prozent auf Raten zahlen.
Kleinere Käufe eher mit PayPal statt auf Raten
Die beliebteste Zahlungsmethode für Onlinebestellungen ab 1.000 Euro bleibt laut der Umfrage die Rechnung, für die sich 29 Prozent entscheiden würden. Dahinter folgen Paypal (21 Prozent) sowie Debit- und Kreditkarte (14 Prozent). Bei kleineren Zahlungen von 25 oder 100 Euro sei Paypal dagegen jeweils klar die beliebteste Wahl, auf Ratenzahlung falle die Entscheidung dabei nur selten.
Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Verivox im Juli 2026 insgesamt 1.002 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren über ein Online-Panel. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ für die deutsche Bevölkerung./nkl/DP/stk
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